Пенсионеры могут потерять свои выплаты: кого это касается
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Есть одна главная причина
Ранее лишь некоторые пенсионеры в Украине должны были пройти идентификацию, однако такие правила действуют для всех. Если этого не сделать, то пожилые лица останутся без выплат.
Проверку данных пенсионеры должны проходить каждые 6 месяцев. Об этом сообщили в правительственном портале.
"Для отдельной категории граждан норма прохождения физической идентификации последние 3 года не применялась. В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19", — уточняют в ПФУ.
Сейчас в Украине пенсионерам нужно проходить идентификацию каждые полгода.
Где можно пройти идентификацию
Пенсионер может выбрать любой удобный способ:
- пройти идентификацию непосредственно в отделении ПФУ;
- в личном кабинете вебпортала ПФУ;
- через отделение АО "Ощадбанк";
- через видеоконференцию;
- в дипломатическом учреждении за рубежом.
Какие документы для этого нужно иметь:
- удостоверение личности;
- пенсионное удостоверение;
- платежная карта, на которую поступает пенсия (при условии, что идентификация происходит в АО "Ощадбанк").
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может оформить пенсию в июле.