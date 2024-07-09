Укр

Пенсионеры могут потерять свои выплаты: кого это касается

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 09 июля 2024, 15:42
Гривна. Фото РБК-Украина

Есть одна главная причина

Ранее лишь некоторые пенсионеры в Украине должны были пройти идентификацию, однако такие правила действуют для всех. Если этого не сделать, то пожилые лица останутся без выплат.

Проверку данных пенсионеры должны проходить каждые 6 месяцев. Об этом сообщили в правительственном портале.

"Для отдельной категории граждан норма прохождения физической идентификации последние 3 года не применялась. В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19", — уточняют в ПФУ.

Сейчас в Украине пенсионерам нужно проходить идентификацию каждые полгода.

Где можно пройти идентификацию

Пенсионер может выбрать любой удобный способ:

  • пройти идентификацию непосредственно в отделении ПФУ;
  • в личном кабинете вебпортала ПФУ;
  • через отделение АО "Ощадбанк";
  • через видеоконференцию;
  • в дипломатическом учреждении за рубежом.

Какие документы для этого нужно иметь:

  • удостоверение личности;
  • пенсионное удостоверение;
  • платежная карта, на которую поступает пенсия (при условии, что идентификация происходит в АО "Ощадбанк").

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может оформить пенсию в июле.

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#Пенсии #Пенсия #Идентификация