Пенсионеры могут потерять свои выплаты: кого это касается

Есть одна главная причина

Ранее лишь некоторые пенсионеры в Украине должны были пройти идентификацию, однако такие правила действуют для всех. Если этого не сделать, то пожилые лица останутся без выплат.

Проверку данных пенсионеры должны проходить каждые 6 месяцев. Об этом сообщили в правительственном портале.

"Для отдельной категории граждан норма прохождения физической идентификации последние 3 года не применялась. В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19", — уточняют в ПФУ.

Сейчас в Украине пенсионерам нужно проходить идентификацию каждые полгода.

Где можно пройти идентификацию

Пенсионер может выбрать любой удобный способ:

пройти идентификацию непосредственно в отделении ПФУ;

в личном кабинете вебпортала ПФУ;

через отделение АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию;

в дипломатическом учреждении за рубежом.

Какие документы для этого нужно иметь:

удостоверение личности;

пенсионное удостоверение;

платежная карта, на которую поступает пенсия (при условии, что идентификация происходит в АО "Ощадбанк").

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может оформить пенсию в июле.