Некоторые сезонные овощи дешевеют: местами стоимость упала почти на 20 гривен, что будет дальше

На рынке еще есть тепличная продукция

Во Львове продолжают снижаться цены на помидоры и огурцы, и такая тенденция сохранится в дальнейшем. Однако в других городах подешевел только второй популярный овощ.

Сейчас стоимость огурцов на рынке "Шувар" составляет 15-25 гривен, а на помидоры, в зависимости от сорта, колеблется от 25 до 60 гривен. Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г.Львов для "Телеграфа".

По ее словам, красные помидоры продаются по цене 25-60 грн/кг, розовые помидоры – по 55 грн/кг, что на 9% дешевле прошлогоднего, а желтые – 58 грн/кг, что на 8% дешевле прошлогоднего .​

На рынке уже активно продают овощи из почвы, однако еще наблюдается продукция из теплиц.

"Учитывая текущие тенденции, цены могут снизиться еще больше с поступлением большего количества грунтовых овощей в ближайшие две недели, что делает это время удачным для закупок и заготовок на зиму ", — прогнозирует она.

Цены на огурцы и помидоры в украинских супермаркетах

Согласно данным Минфин, помидоры красные 1 кг продаются в среднем по цене 82,41 гривны, но месяцем ранее их стоимость была на 2,92 меньше, то есть 79,49 гривны.

Помидоры розовые изменились в цене больше всего, однако в сторону удешевления. В июле средняя цена составляет 69,50 гривны, а в июне она была 87,13 гривны, что на 17,63 дешевле.

А вот помидоры сливка, напротив, подорожали, хотя несущественно. За 1 кг овоща в среднем нужно отдать 94,13 гривны, а месяцем ранее — 91,32 гривны. То есть цена выросла на 2,81 гривны.

Между тем, средняя стоимость огурцов составляет 34,89 за кило, но в июне они были дороже на 18,82 гривны, то есть 53,71 гривны.

Огурцы гладкие также подешевели, но на 5,71 гривны. В июле цена за 1 кг составляет 50,50 гривны, а в июне она была 56,21 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему в Украине будут дорожать продукты.