У некоторых пенсионеров выплата может вырасти почти до 26 тыс грн: кому проведут перерасчет

Минимальная зарплата также может увеличиться

Пенсионерам в Украине могут увеличить выплаты с помощью надбавок, которые начисляются ежемесячно и единовременно или индексации. Один из перерасчетов предлагают проводить в 2025-2027 годах.

В следующем году минимальная пенсия увеличится на 229 гривен и составит 2590 гривен. Кроме того, максимальная выплата также вырастет на 2,2 тысячи гривен — до 25,9 тысячи гривен, об этом пишет издание "OBOZ.UA".

В Украине средняя зарплата в следующем году вырастет более 24,3 тысячи гривен, согласно обновленному макропрогнозу Кабмина. А с учетом уровня инфляции реальные доходы сотрудников поднимутся на 8,1%.

В то же время в 2026 году ожидается, что средняя зарплата будет почти 28,2 тысячи гривен, а к 2027 году — до 32,5 тысячи гривен.

В то же время в бюджетной декларации предполагалось замораживание минимальной зарплаты на 3 года, как пишут в издании. Однако это решение не получило поддержки среди представителей партии. А глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предложил, наоборот, увеличить минимальную заработную плату в 2025-2027 годах до следующих сумм:

В 2025 году минималку поднимут до 8780 грн.

2026 года — до 9650 грн;

2027 года — до 10 420 грн;

Тем временем минимальная пенсия может увеличиться так:

в 2025 году — до 2590 гривен;

в 2026 году — до 2846 гривен;

в 2027 году — до 3074 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине планируется новая индексация пенсий.