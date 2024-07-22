Власть закручивает гайки: будет ли падать курс доллара на этой неделе

Эксперт прогнозирует негативный сценарий

Национальная валюта Украины продолжает обесцениваться и такая тенденция продержится дальше, но уже в ускоренном темпе. А подорожание доллара в июле является лишь началом масштабного роста курса.

Как говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает ТСН, на спад стоимости гривни наконец-то решились власти Украины. А впереди можно ожидать большой скачок курса доллара, хотя в июле мы видим только начало.

"Власти взяли курс на девальвацию гривны, но это лишь одна из составляющих дальнейшего закручивания гаек, – считает эксперт. – Дополнительно в этом году нужно получить "на войну" около 500 млрд грн. Поэтому запланировано повышение налогов, в том числе военного сбора от 1,5 % до 5%, акцизов на горючее, спиртное, даже на сладкие напитки, сборы на покупку автомобилей и т.п. Ожидаемая и эмиссия гривны", — объясняет он.

Он добавляет, что регулятор больше не будет сдерживать удорожание американской валюты с помощью значительных продаж на межбанке.

Резюмируя, Охрименко добавляет, что на этой неделе курс доллара в Украине, вероятно, достигнет 42 гривен.

Курс доллара в Украине по состоянию на 22 июля

По данным портала "Минфин", в понедельник, 22 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,35 грн (покупка) и 41,90 (продажа). Наличный курс — 41,85 (покупка) и 41,95 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,49 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каких показателей достигнет курс доллара в ближайшие годы в Украине.