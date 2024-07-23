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Гривня намагається укріпитися: що зараз відбувається на валютному ринку

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Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Американська валюта
Американська валюта. Фото flickr.com

Долар та євро почали дешевшати

Понад тиждень курс долара повільно зростав, наблизившись до позначки 42 гривні. Сьогодні, 23 липня, заокеанська валюта пішла на спад.

Така ж ситуація з іншими іноземними валютами, зокрема з євро. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

У вівторок Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,33 грн

Євро (EUR): 44,99 грн

Злотий (PLN): 10,51 грн

Канадський долар (CAD): 30,06 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,54 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,77 грн

Євро (EUR): 45,58 грн

Злотий (PLN): 10,57 грн

Канадський долар (CAD): 30,34 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,96 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 41,26 грн — продаж 41,79 грн

Євро (EUR): купівля 44,90 грн — продаж 45,67 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав лише на десяток копійок.

Купівля: 41,72 грн

Продаж: 41,83 грн

Раніше "Телеграф" писав, яких показників сягне курс долара в найближчі роки. В Україні наразі є великий масштаб торгового дефіциту, тому НБУ дає гривні падати в ціні.

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