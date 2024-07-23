Гривня намагається укріпитися: що зараз відбувається на валютному ринку

Долар та євро почали дешевшати

Понад тиждень курс долара повільно зростав, наблизившись до позначки 42 гривні. Сьогодні, 23 липня, заокеанська валюта пішла на спад.

Така ж ситуація з іншими іноземними валютами, зокрема з євро. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

У вівторок Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,33 грн

Євро (EUR): 44,99 грн

Злотий (PLN): 10,51 грн

Канадський долар (CAD): 30,06 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,54 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,77 грн

Євро (EUR): 45,58 грн

Злотий (PLN): 10,57 грн

Канадський долар (CAD): 30,34 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,96 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 41,26 грн — продаж 41,79 грн

Євро (EUR): купівля 44,90 грн — продаж 45,67 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав лише на десяток копійок.

Купівля: 41,72 грн

Продаж: 41,83 грн

Раніше "Телеграф" писав, яких показників сягне курс долара в найближчі роки. В Україні наразі є великий масштаб торгового дефіциту, тому НБУ дає гривні падати в ціні.