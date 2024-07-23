"Уряд вирішив погратися": що буде з курсом долара в Україні і як це вплине на ріст цін

Надія на певний відкат все ж є

Курс долара в Україні вже восени точно перетне межу в 42 гривні, адже Уряд вирішив "погратися" в контрольовану девальвацію. Але надія на певний відкат, особливо після заяви Національного банку (НБУ), все ж є.

Про це "Телеграфу" у проєкту "Про Гроші" розповіли журналісти Денис Безлюдько та Олександр Крамаренко. Безлюдько наголосив, що курс долара в Україні вже починає бити нові рекорди.

"18 липня НБУ підвищив офіційний курс долара майже до 41,5, а готівковий курс продажу вже такий, як у нас Уряд планував на кінець року. От і я в цьому насправді зараз не бачу нічого доброго. Адже, крім об'єктивних факторів, зокрема часткової валютної лібералізації, тобто дозволу виводити кошти за кордон і зменшення експортної виручки, тому що закінчився врожай, об'єктивних причин на ріст курсу немає", — додає Денис Безлюдько.

За його словами, у цьому зростанні курсу вирішальну роль відіграють особисті фактори. Адже уряд просто вирішив на цьому заробити, що вже намагався зробити і роками раніше.

"Хтось в уряді таки пролобіював таку повзучу девальвацію, тому що здати мільярд доларів по курсу 40 і мільярд доларів по курсу 42 — це два різні курси, два різні мільярди", — каже журналіст.

Безлюдько також нагадав, що приблизно 9 років назад уряд теж вирішив "погратися" в контрольовану девальвацію. Тоді це було з інших причин, але це все закінчилось "диким обвалом".

"Насправді Нацбанк вже виступив з заявою минулого четверга. І я сподіваюсь, що на цьому тижні ми побачимо наслідки цієї заяви та її втілення. Адже в ній темпи девальвації, тобто швидкість падіння гривні, були пов'язані з темпами інфляції. У НБУ інфляція — це мета, він не хоче допускати її стрімкого зростання", — каже Крамаренко.

Він ще додав, що сподівається на те, що вже цього тижня буде видно перші результати цієї заяви. Адже у НБУ зараз є можливість переконати наших донорів у тому, що він має проводити більш активну політику. Тим паче зараз проходять переговори з черговою місією Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Я все ж таки сподіваюсь на певний відкат", — додав Крамаренко.

Своєю чергою Безлюдько каже, що це оптимістичний план, адже інфляції в країні і далі йде вперед. І на це вплинув не тільки валютний та курсовий чинник, а й підняття тарифів та відключення електроенергію. Адже обмеження споживання світла впливають і на формування цін.

"Вони (відключення — Ред.) насправді збільшують видатки всім, і підприємцям у тому числі. Це звісно впливає на ціни, хочемо ми цього чи ні. Я думаю, що ми це відчуємо за підсумками липня. Хоча липень-серпень це зазвичай ті місяці, коли вартість споживчого кошика знижувалась. Але цього року це навряд чи буде", — каже Крамаренко.

За словами Безлюдько, точно зростуть ціни на харчові продукти, адже до витрат на пальне для роботи генераторів ще додається псування продуктів через тривалі відключення.

"Я рекомендував би нашим читачам залишати гроші готівкою тільки на споживчі витрати. Все інше краще зберігати в доларах, бо межу 42 гривня перетне вже цієї осені",— додав журналіст.

Раніше "Телеграф" писав, що дефолт в Україні скасовується. Вже відомо, що посприяло цьому і як уряд відтермінував оплату боргів до 2029 рік.