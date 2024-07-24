Кое-кто получит 3100 гривен: какие доплаты предусмотрены пенсионерам в августе

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В Украине пенсионерам увеличивают выплаты за счет пересчета и выплаты надбавок. В августе некоторые из них получат "возрастные" доплаты, дополнительные начисления ко Дню Независимости и ООН.

Наибольшая сумма предусмотрена лицам с инвалидностью, а наименьшая – для пожилых, которым исполнилось от 70 до 74 лет. Об этом пишет издание "На Пенсии".

В августе будут выплачены надбавки:

Пенсионерам по возрасту, если их выплаты не превышают 10 340 гривен:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

старше 80 лет – 570 гривен.

Ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной, лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью ко Дню Независимости в таких размерах:

3100 гривен – лицам с инвалидностью I группы;

2900 гривен – лицам с инвалидностью ІІ группы;

2700 гривен – лицам с инвалидностью ІІІ группы;

1000 гривен – участникам боевых действий;

3100 гривен – лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

650 гривен – членам семей погибших;

450 гривен – участникам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей и некоторым другим категориям лиц.

Пенсионерам от ООН, проживающим в зоне активных или возможных боевых действий, и имеющим пенсию до 3250 гривен. Ее сумма рассчитывается как разница между 3250 гривнами и размером пенсии пожилого лица.

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые пенсионеры получат до 40% надбавки к выплате.