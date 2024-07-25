Цена поползла вверх, но это явление временное: какая летняя ягода в половину дешевле, чем в прошлом году

На полях сгорает ягода из-за засухи и высокой температуры

Арбуз на украинском рынке определенный период подешевел, и его цена снизилась до минимального показателя в последние 3 года. Однако стоимость на арбуз начала расти и на это есть определенные причины.

Ценник на главную ягоду лета на сегодня составляет 7-15 гривен, что на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Факторы, повлиявшие на цены арбуза, связаны с сокращением предложения по местным хозяйствам, высокой температурой воздуха и засухой. Жара в Украине продолжается уже долго, поэтому у большинства производителей есть сложности с тем, что большая часть ягоды "сгорела" на поле.

Игроки рынка уверены, что подорожание арбуза – это временное явление, ведь скоро возобновятся уборочные работы и, как следствие, предложение арбуза на рынке вырастет. Поэтому цена поползет вниз.

"Более того, из-за солнечных ожогов качество арбузов в полях заметно ухудшилось, а значит существенно увеличится процент некондиционной продукции, которую фермеры будут стремиться реализовать как можно быстрее. Предложение бахчевых на внутреннем рынке может также увеличиться вследствие того, что некоторые хозяйства в центральных и западных областях только приступают к массовому сбору арбузов", — отметили они.

Кроме того, арбузы продаются по цене, которая в 52% ниже, чем во второй половине июля 2023 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине продовольственная корзина подешевела в среднем на 0,4. Однако есть вероятность, что в стране будет овощной кризис, а цена на пачку сливочного масла взлетит до 100 гривен.