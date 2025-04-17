Будує бізнес у Росії? Куди зник і чим займається син експремʼєр-міністра Азарова

Син Азарова втік з України у 2014 році

Микола Азаров — колишній прем’єр-міністр України, який запам'ятався проросійськими поглядами, а також спотворенням української мови, яке дістало назву "азіровка". В політика є дружина Людмила, якій зараз 78 років, і син Олексій.

"Телеграф" розкаже, чим займається син експрем'єр-міністра України, і де він зараз.

Що відомо про сина Миколи Азарова

Олексій Азаров народився у 1971 році в місті Калуга, що у Росії. Здобував освіту інженера у Московському університеті та правника — в Українській академії зовнішньої торгівлі. Працював в посольствах України у Фінляндії і Швейцарії та представництві України при ООН. У 2002 році Олексій отримав роботу радника тодішнього прем'єр-міністра України Віктора Януковича.

У 2012 році Азаров став народним депутатом України від Партії регіонів. Також Олексій керував групою з міжпарламентських зв'язків з Австрією, був заступником керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Іспанією. Входив до груп із міжпарламентських зв'язків з багатьма країнами світу: Японією, Литвою, Швейцарією, Німеччиною, Болгарією, Італією, Саудівською Аравією та іншими.

Азаров був народним депутатом, фото з мережі

У 2014 році проти сина експрем'єр-міністра ЄС запровадив санкції через незаконне використання державних коштів. Також його підозрювали у відмиванні 18 мільйонів доларів в Італії. Йшлося про те, що Азаров "продав" Андрію Клюєву посаду віце-прем’єра за хабар у розмірі 18 мільйонів доларів. "Схему" провели через італійську компанію, котра придбала дві вілли на Сардинії та в районі Гольфо-ді-Маринелла.

Проти Азарова запроваджував санкції ЄС, фото з його фейсбук-сторінки

У 2013 році Олексій ствердив, що його діти говоритимуть українською, тоді як він завжди спілкувався лише російською. Син Азарова розповідав, що діти житимуть в Україні, бо "тут вони ростуть і жодна країна світу їх не прийме". Однак цього не сталося.

У 2016 суд ЄС зняв санкції з Олексія та Миколи Азарових. Водночас їхні активи в Європі розморозили.

Де зараз Олексій Азаров

Після падіння режиму Януковича Азаров-молодший перебрався до Австрії, де має нерухомість та займається бізнесом. Він дотичний до окремих офшорних компаній та інвестиційних проектів. З 2014 році син колишнього прем'єр-міністра веде непублічне життя.

У 2025 році Харківський антикорупційний центр з'ясував, що після втечі з країни родина Азарових створила бізнес-імперію на основі російської компанії "Развитие" та окупованих регіонів України. Вона почали вести вугільний бізнес з сином Олександра Бородая, який допомагав Росії окуповувати Донбас.

Азаров володіє бізнесом у Росії та на окупованих територіях, фото з його фейсбук-сторінки

Зокрема, Олексій має стосунок до двох шахт у Ростовській області, а також на 80% володіє московською фірмою "Ростдон Трейд". Вона займається торгівлею вугіллям.

Також сину експрем'єр-міністра належить частка у розмірі 51% у заводі "Металіст", що в окупованій Макіївці. До того ж Азаров-молодший є співзасновником селянського господарства "Высокополье" у російському Іваново та власником ТОВ "Охотничье хазяйство "Долматовское", що в області. Чоловіку офіційно дозволено вбивати тварин на території у будь-який спосіб.

Олексій Азаров має сільсьгосподарські угіддя в Росії, фото з його фейсбук-сторінки

З'ясувалось, що Азарову-молодшого належить єдине у країні-окупантці підприємство повного циклу обробки вовни "Русвата". До початку повномасштабної війни воно співпрацювало з харківським підприємством "Коттон Україна".

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз народний депутат Євген Брагар. Він пропонував пенсіонерці продати собаку, аби заплатити за комунальні послуги.