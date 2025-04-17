Як отримати вихідний у понеділок після Великодня. Є два варіанти

До повномасштабного вторгнення РФ понеділок після свята Христова Воскресіння був вихідним

Великдень завжди припадає на неділю, тому є вихідним днем. До повномасштабної війни понеділок, що йде за Великоднем, також був вихідним, але через воєнний стан, що діє в Україні, 21 квітня буде звичайним робочим днем.

Однак багато людей на Великдень їдуть до рідних для спільного святкування та не встигають повернутися, щоб вийти на роботу в понеділок. Яким чином можна отримати вихідний також у понеділок, розповів портал 7еminar.

Як зробити 21 квітня (понеділок) вихідним

Є два варіанти. Перший — роботодавець оголошує 21 квітня вихідним днем за власні кошти. Друга можливість — надати працівникам можливість оформити одноденну відпустку без збереження зарплати. Обидва варіанти не порушують чинне законодавство та дають співробітникам ще один великодній вихідний.

Вихідний коштом роботодавця

Як пояснили фахівці, якщо роботодавець визнає 21 квітня додатковим вихідним днем за свій кошт, норма робочого часу місяця у працівників зміниться. Наприклад, буде не 22, а 21 робочий день. Зарплата квітня при цьому за повністю відпрацьовані 21 день буде в розмірі окладу/ставки.

Вихідний коштом працівника

21 квітня може стати вихідним, якщо роботодавець надасть працівнику відпустку без збереження зарплати на 1 календарний день. В цьому випадку норма місяця не змінюється – 22 робочих дні, але працівники отримають зарплату пропорційно відпрацьованому часу – на 1 день менше (Оклад/22*21).

Як повідомляв "Телеграф", на Великдень поліція запроваджує посилений режим служби для забезпечення громадського порядку та безпеки вірян. Правоохоронці чергуватимуть біля церков, храмів та інших місць проведення богослужінь. Вони можуть вибірково проводити поверхневий огляд речей громадян.