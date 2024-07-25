Пенсию мужа может получать его жена: при каких обстоятельствах и какова будет сумма

Есть фиксированный минимальный размер

В Украине четыре вида пенсий — по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет и в связи с потерей кормильца. На последнюю выплату могут рассчитывать нетрудоспособные родственники умершего человека, например муж или жена, но при определенных условиях.

Такие пенсии назначаются по закону для гражданских и по специальному закону – для семьи военного. Какие будут суммы пенсии по потере кормильца, объясняет "На Пенсии".

Если умер гражданский

Если умер гражданский человек, то пенсию будут назначать по наличию стажа от 2 до 14 лет, в зависимости от того, в каком возрасте наступила смерть. В случае отсутствия стажа могут назначить социальную помощь.

Размер такой пенсии составит 50% его потенциальной пенсии по возрасту.

Если человек еще не был пенсионером, то пенсия просчитывается в зависимости от возраста, стажа и зарплаты умершего. Кроме того, сюда также входит информация о периоде со дня смерти кормильца и до дня, когда он достиг пенсионного возраста.

В случае, когда умер пенсионер

Если умерший гражданин был пенсионером, то его жена может получить около половины его пенсии, вместо своей выплаты.

Если в семье двое и более иждивенцев

На двух и более человек пенсия по потере кормильца назначается в сумме 100% от пенсии по возрасту кормильца и распределяется равными частями между всеми претендентами на нее.

Следует заметить, что минимальная выплата не может быть ниже 100% прожиточного минимума, на двух человек — 120% и на троих и более — 150%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры получат надбавки к своим выплатам в августе 2024 года.