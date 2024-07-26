Вид виплати змінюється: що отримуватимуть військові поза штатом у липні

Це передбачено законодавством

Українським військовослужбовцям в Україні, які виведені поза штат, передбачені виплати, надбавки та додаткова винагорода.

Розмір нарахування бійця залежить від терміну його перебування поза штатом. Про це зазначено в Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

Виплати військовим поза штатом і кому можуть надати такий статус

Згідно з законом, бійці отримуватимуть:

перші два місяці – грошове забезпечення в розмірі зарплати за останньою займаною посадою;

після двох місяців – грошове забезпечення в розмірі окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та додаткову винагороду 20 100 гривень.

Поза штат можуть вивести військового у звʼязку з:

розформуванням військової частини або скорочення штатних посад;

неможливість призначення військовослужбовця на вакантну посаду;

поверненням військовослужбовця з відрядження, закордонної служби або навчання;

визнанням військовослужбовця ВЛК непридатним чи обмежено придатним до військової служби;

відрахуванням слухача денної форми навчання з вищого навчального закладу;

навчанням військовослужбовців за денною формою у вищому навчальному закладі іншого військового формування;

відстороненням військовослужбовця від посади для задіяння в досудовому розслідуванні або судовому провадженні;

застосуванням до військовослужбовців запобіжних заходів кримінального провадження у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою;

застосуванням до військовослужбовців покарання у вигляді арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні;

відсутністю військовослужбовця понад 10 діб;

тривалим лікуванням військовослужбовця через поранення або хворобу, набутою в особливий період, або перебування в полоні;

перебуванням військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку — за медичними показаннями).

Після того, як бійця вивели поза штат, він буде у розпорядженні командира військової частини та чекатиме на рішення про подальшу службу.

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