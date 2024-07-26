Вид виплати змінюється: що отримуватимуть військові поза штатом у липні
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Це передбачено законодавством
Українським військовослужбовцям в Україні, які виведені поза штат, передбачені виплати, надбавки та додаткова винагорода.
Розмір нарахування бійця залежить від терміну його перебування поза штатом. Про це зазначено в Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".
Виплати військовим поза штатом і кому можуть надати такий статус
Згідно з законом, бійці отримуватимуть:
- перші два місяці – грошове забезпечення в розмірі зарплати за останньою займаною посадою;
- після двох місяців – грошове забезпечення в розмірі окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та додаткову винагороду 20 100 гривень.
Поза штат можуть вивести військового у звʼязку з:
- розформуванням військової частини або скорочення штатних посад;
- неможливість призначення військовослужбовця на вакантну посаду;
- поверненням військовослужбовця з відрядження, закордонної служби або навчання;
- визнанням військовослужбовця ВЛК непридатним чи обмежено придатним до військової служби;
- відрахуванням слухача денної форми навчання з вищого навчального закладу;
- навчанням військовослужбовців за денною формою у вищому навчальному закладі іншого військового формування;
- відстороненням військовослужбовця від посади для задіяння в досудовому розслідуванні або судовому провадженні;
- застосуванням до військовослужбовців запобіжних заходів кримінального провадження у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою;
- застосуванням до військовослужбовців покарання у вигляді арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні;
- відсутністю військовослужбовця понад 10 діб;
- тривалим лікуванням військовослужбовця через поранення або хворобу, набутою в особливий період, або перебування в полоні;
- перебуванням військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку — за медичними показаннями).
Після того, як бійця вивели поза штат, він буде у розпорядженні командира військової частини та чекатиме на рішення про подальшу службу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка сума компенсації для військових за піднайом житла у липні 2024.