Боксер Кадирова програв усі чемпіонські титули

У напівважкій вазі змінився абсолютний чемпіон

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся вечір боксу сторіччя. У головному поєдинку шоу на рингу зійшлися абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв (21-1, 20 КО), який є другом глави Чечні Рамзана Кадирова, та його співвітчизник Дмитро Бівол (24-1, 12 КО).

Поєдинок, який тривав 12 раундів, завершився перемогою Бівола рішенням більшості суддів. Про це повідомляє "Телеграф".

Бівол блискуче розпочав поєдинок, начисто вигравши стартові 2 раунди, проте після цього Бетербієв домінував на рингу. Все змінилося у другій половині поєдинку. Дмитро працював другим номером, проте блискуче працював зустрічними ударами, при цьому успішно ухиляючись від "бомб" Артура. У результаті судді визначили Бівола новим абсолютним чемпіоном світу. Підсумковий рахунок — 114-114, 116-112, 115-113.

Примітно, що організатори представляли Бетербієва як канадця, а Бівола як киргиза.

Раніше в андеркарді шоу непереможний німецький боксер Агіт Кабаєл нокаутував китайця Чжана Чжилеї й став претендентом на пояс WBC, яким володіє Олександр Усик, а Джозеф Паркер у другому раунді відправив на канвас Мартіна Баколе, ставши претендентом на пояс WBO, яким також володіє українець. Крім того, у вазі Ломаченка відбувся цікавий чемпіонський бій.

Зазначимо, медіатиждень шоу Бетербієв — Бівол 2 стартував 18 лютого з офіційної церемонії прибуття в Ер-Ріяд. Наступного дня бійці провели відкриті тренування. 20 лютого на офіційній пресконференції стало відомо, що один із хедлайнерів шоу Даніель Дюбуа захворів і не зможе захистити титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Очікувалося, що Усик проведе свій наступний бій проти переможця дуелі Дюбуа – Паркер.

Найкращі моменти першого бою Бетербієв — Бівол

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у жовтні 2024 року, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів, однак у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій. Також вечір боксу в Ер-Ріяді оскандалився появою на рингу Кадирова, який підтримував Бетербієва.