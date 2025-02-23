Трамп та Кремль будуть розлючені: ЄС замислився над повною конфіскацією заморожених активів Росії

США не здатні вплинути на це рішення, проте основні проблеми зараз виникли всередині Євросоюзу

У Європейському Союзі вивчають можливість повністю конфіскувати заморожені активи Центрального банку РФ. Планується за рахунок цих активів підтримувати Україну на тлі ймовірного скорочення, або припинення допомоги з боку трампістських США.

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що активи можуть бути використані, як застава для Міжнародної комісії з розгляду претензій. Цей орган буде оцінювати розмір компенсації Україні від росіян. Якщо РФ відмовиться сплачувати за збитки, серед іншого конфіскують й активи.

США не здатні жодним чином вплинути на це рішення, оскільки країни ЄС, G7 та Австралія сумарно заморозили понад 280 мільярдів доларів російських суверенних активів. Основним тримачем активів Росії є бельгійський кліринговий центр Euroclear. Окрім цього, приблизно 58 млрд доларів активів пропутінських олігархів також перебувають під арештом та можуть підлягати конфіскації.

Основні проблеми зараз виникли всередині Євросоюзу. Проти конфіскації виступають Німеччина та Франція – традиційно лунають відмовки про нібито "правові наслідки" та вплив конфіскації російських активів на курс євро. Окрім них, занепокоєння висловлює Європейський центральний банк – там теж окопалися давні противники конфіскації російських грошей на користь України. Ідея буде обговорюватися 24 лютого на засіданні міністрів іноземних справ країн ЄС, а до створення Міжнародної комісії ЄС приступить після 24 березня.

Тим часом стало відомо, що у Москві триває обговорення можливого використання заморожених російських суверенних активів на суму 300 мільярдів доларів для відновлення України. Росія готова частково поступитися цими активами в рамках мирної угоди, але наполягає на тому, щоб частина грошей була витрачена на території, контрольовані силами Москви.