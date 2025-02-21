Бетербієв — Бівол 2: онлайн-трансляція бою

Боксери проведуть чемпіонський поєдинок у Саудівській Аравії

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться вечір боксу сторіччя. Кард очолить поєдинок між росіянами Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО), який на міжнародній арені виступає під прапором Канади, та Дмитром Біволом (23-1, 12 КО). На кону поєдинку стоять чемпіонські пояси IBF, WBO, WBA, WBC та титул абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Бетербієв — Бівол 2. За ходом усього вечора боксу стежте у статті "Бетербієв — Бівол 2: онлайн-трансляція вечора боксу сторіччя".

Онлайн-трансляція бою Бетербієв — Бівол 2 (оновлюється)

Бій Бетербієв — Бівол відбудеться після закінчення всіх поєдинків андеркарда. Орієнтовно поєдинок розпочнеться 23 лютого о 01:00 за київським часом.

Промо відео бою Бетербієв — Бівол 2

Лучшие моменты первого боя Бетербиев - Бивол

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у жовтні 2024 року, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів, однак у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися реванш, а також ділився прогнозом букмекерів на другу чемпіонську "дуель".