Бетербієв — Бівол 2: онлайн-трансляція вечора боксу сторіччя

Грандіозне шоу боксу приймає Ер-Ріяд

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться велике шоу професійного боксу. У головному поєдинку вечора на ринг вийдуть абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв (21-0, 20 КО), який виступає під прапором Канади, та його співвітчизник Дмитро Бівол (23-1, 12 КО).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Бетербієв — Бівол 2. Початок трансляції о 16:30 за київським часом.

Пряма трансляція вечора боксу Бетербієв — Бівол 2 (оновлюється)

Пряма трансляція поєдинків раннього андеркарда шоу Бетербієв — Бівол 2

Що на кону бою Бетербієв — Бівол 2

На кону поєдинку стоять всі чотири основні пояси у напівважкій вазі (IBF, WBO, WBA та WBC) та титул абсолютного чемпіона світу. Все це Бетербієв виграв у першому бою. Крім того, обидва бійці гарантовано зароблять по 20 млн доларів.

Де і коли дивитися вечір боксу Бетербієв — Бівол 2

У прямому етері в Україні шоу боксу Бетербієв — Бівол 2 покаже медіаплатформа DAZN. Пряма трансляція вечора боксу стартує о 16:30 за київським часом із раннього андеркарда, який буде доступний для безкоштовного перегляду на YouTube. Основний андеркард шоу стартує о 18:45 за київським часом, а головний бій вечора — орієнтовно об 01:00 за київським часом. Додамо, що офіційна трансляція вечора боксу Бетербієв — Бівол 2 в Україні коштує 1094 грн при оплаченій підписці на DAZN.

Промо відео бою Бетербієв — Бівол 2

Прогноз букмекерів на бій Бетербієв — Бівол 2

На думку букмекерів, Бетербієв є невеликим фаворитом протистояння. Цікаво, що найімовірнішим результатом "дуелі" фахівці називають перемогу Бівола рішенням суддів (коефіцієнт 2,50). Потім іде нокаут у виконанні Бетербієва (2,90).

Кард шоу Бетербієв — Бівол 2

Це шоу організатори вже прозвали "вечором боксу століття" через велику кількість чемпіонських поєдинків в андеркарді. Проте за кілька днів до вечора боксу кард втратив кілька гучних імен — Даніеля Дюбуа та Флойда Скофілда.

Кард шоу Бетербієв — Бівол 2

Артур Бетербієв (21-0, 20 KO) — Дмитро Бівол (23-1, 12 KO) — за титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі.

Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) — Мартін Баколе (21-1, 16 КО)

Шакур Стівенсон (22-0, 10 KO) — Джош Педлі (15-0, 4 КО) — за титул WBC у легкій вазі.

Карлос Адамес (24-1, 18 KO) — Хамза Шираз (21-0, 17 KO) — за титул WBC у середній вазі.

Верджіл Ортіс (22-0, 21 KO) — Ісраїл Мадрімов (10-1-1, 7 KO)

Агіт Кабаєл (25-0, 17 KO) — Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO)

Джошуа Буатсі (19-0, 13 KO) — Каллум Сміт (30-2, 22 KO)

Зіяд Альмааюф (6-0-1, 1 КО) — Жонатас Родрігу Гомеш (6-20, 5 КО)

Мохаммед Алалкель (2-0, 0 КО) — Енхель Гомес (8-42-3, 4 КО)

Крейг Річардс (18-4-1, 11 КО) — Трой Джонс (12-0, 6 КО)

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у жовтні 2024 року, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів, однак у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій.

Найкращі моменти бою Бетербієв — Бівол

Напередодні стартував медіатиждень шоу Бетербієв — Бівол 2. 18 лютого боксери взяли участь в офіційній церемонії прибуття в Ер-Ріяд, а наступного дня бійці провели відкриті тренування. 20 лютого на офіційній пресконференції стало відомо, що Дюбуа захворів і не зможе захистити титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.