"Все, що зможемо отримати": Трамп розмріявся про розграбування України та знову збрехав про 350 мільярдів

Трамп звинуватив Байдена та його адміністрацію в тому, що вона надавала Україні допомогу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон хоче отримати від України "все, що ми зможемо", тобто мова вже йде не тільки про корисні копалини, або нафту та газ. При цьому він знову збрехав про нібито 350 мільярдів доларів допомоги Україні, хоча до цього сам говорив, що там не набереться й 100 мільярдів.

Про це він заявив під час свого виступу 22 лютого. Він звинуватив адміністрацію свого попередника, президента Джозефа Байдена, в тому, що вона надавала Україні допомогу.

"США виділили 350 млрд доларів Україні, бо в нас була тупа, некомпетентна адміністрація та президент. Ми віддали Україні 350 мільярдів доларів. США намагаються повернути кошти, витрачені раніше на допомогу Україні, і досягнуть цього", – заявив Трамп.

При цьому президент США заявив, що Європа, мовляв, надавала Україні гроші у формі позик та нібито вже отримала їх назад (що є цілковитою брехнею). Тоді як США, мовляв, не отримали нічого.

"Європа дала її [допомогу] у вигляді позики. Їм повертають гроші. Ми дали її у вигляді "нічого", тому я хочу, щоб нам дали щось взамін за всі гроші, які ми витратили. І я спробую зупинити війну, і я спробую покласти край усім цим смертям. Тому ми просимо рідкісні метали та нафту, і все, що зможемо отримати, але ми почуваємось такими дурними. Європа повинна вкладати більше грошей, ніж ми. Вони зробили це у вигляді позики. А ми нічого не отримуємо! Тож ми отримаємо наші гроші назад! Ми отримаємо наші гроші назад, бо це не справедливо! Це просто несправедливо!", – сказав він.

Нагадаємо, що президенту Зеленському запропонували "покращену" версію угоди зі США про рідкісноземельні метали. Новий варіант домовленості містить суттєві зміни та відповідає українському законодавству. Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що робота над підписанням документа розпочнеться вже з понеділка, 24 лютого.

Президент України Володимир Зеленський розраховує зустрітися із президентом США Дональдом Трампом наступного тижня. Очікується, що там він обговорить угоду про корисні копалини.