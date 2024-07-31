Помощь от почти 9 тыс грн: как и где военным и участникам АТО/ООС получить выплату

Она насчитывается только в одной общине

Участники АТО/ООС, мобилизованные и защитники Украины могут получить материальную поддержку от Бахмутского городского территориального общества. Размер выплаты колеблется от почти 9 тысяч до чуть более 30 тысяч гривен.

Программа действует с 2023 по 2026 год и предусматривает разные виды помощи в зависимости от статуса и обстоятельств заявителя. Об этом сообщили в УСЗН Бахмутского городского совета.

Какие выплаты от УСЗН

помощь при увольнении с военной службы составляет 8 760 гривен (по состоянию на 2024 год) и предоставляется единовременно ветеранам войны, Защитникам и Защитницам Украины, которые являются жителями Бахмутской общины и были уволены со службы или работы после 24 февраля 2022;

помощь мобилизованным и контрактникам составляет 30 280 грн (по состоянию на 2024 год) и предоставляется военнообязанным жителям Бахмутской общины, которые были призваны на военную службу по мобилизации или заключили первый контракт сроком не менее 3 лет, начиная с 1 января 2024;

помощь раненым составляет 15 000 грн и предоставляется Защитникам и Защитницам Украины, которые являются жителями Бахмутского общества и получили ранения, травму или контузию во время участия в боевых действиях, начиная с 24 февраля 2022 года.

Как военным получить помощь

Заявителю необходимо:

подготовить необходимые документы (список зависит от вида помощи);

отправить скан или фотокопии документов на email: [email protected];

обратиться в Управление социальной защиты населения Бахмутского городского совета.

Список документов, которые нужно собрать:

заявление о предоставлении материальной помощи;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка о взятии на учет ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);

документы, подтверждающие статус и обстоятельства (удостоверения, справки, выписки);

реквизиты личного банковского счёта (IBAN).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военные в Украине могут получить более 1 млн. грн помощи.