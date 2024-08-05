Жители и ВПЛ одной общины получат денежную помощь: кому насчитают до почти 11 тыс грн
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Анкеты можно заполнить онлайн
Жители проживающие Краматорской общине и ВПЛ могут получить денежную помощь. Ее будут осуществлять в течение четырех месяцев и суммы для этих двух категорий будут разными.
Эта помощь будет выплачиваться вместо гуманитарных продуктовых наборов. Регистрация на начисление продлится до 12 августа, как сообщили в Краматорском городском совете.
Получить ее смогут люди из социально-уязвимых категорий в течение ближайших четырех месяцев. Для них предусмотрена помощь в размере 6 тысяч гривен (ежемесячно по полторы тысячи гривен в течение сентября-декабря 2024 года).
А вот переселенцы и переселенки из других общин, состоящих на учете в Краматорске, имеют право на 10 800 гривен.
Анкеты на оформление выплаты можно заполнить по ссылке:
- жителей общины (категория семьи с детьми) ;
- жителей общины (социально-уязвимые категории);
- внутренне перемещенных лиц (из других общин).
Следует отметить, что лица должны заполнить только одну форму по одной категории.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 10 категорий семей из пяти областей имеют право на денежную помощь.