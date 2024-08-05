Жители и ВПЛ одной общины получат денежную помощь: кому насчитают до почти 11 тыс грн

Анкеты можно заполнить онлайн

Жители проживающие Краматорской общине и ВПЛ могут получить денежную помощь. Ее будут осуществлять в течение четырех месяцев и суммы для этих двух категорий будут разными.

Эта помощь будет выплачиваться вместо гуманитарных продуктовых наборов. Регистрация на начисление продлится до 12 августа, как сообщили в Краматорском городском совете.

Получить ее смогут люди из социально-уязвимых категорий в течение ближайших четырех месяцев. Для них предусмотрена помощь в размере 6 тысяч гривен (ежемесячно по полторы тысячи гривен в течение сентября-декабря 2024 года).

А вот переселенцы и переселенки из других общин, состоящих на учете в Краматорске, имеют право на 10 800 гривен.

Анкеты на оформление выплаты можно заполнить по ссылке:

Следует отметить, что лица должны заполнить только одну форму по одной категории.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 10 категорий семей из пяти областей имеют право на денежную помощь.