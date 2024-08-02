В Україні знову підскочить вартість цигарок та алкоголю: причини та прогноз НБУ

Вартість цигарок вже зростає

В Україні зростають ціни на продукти, також подорожчають алкогольні напої та тютюнові вироби. На це є кілька причин.

Про це йдеться у макроекономічному прогнозі НБУ. Зазначається, що зростання цін на цигарки буде пов’язане із виконанням євроінтеграційних зобов’язань України. Акцизи на них поступово зростатимуть.

Що стосується алкоголю, то тут роль відіграватиме переведення акцизного податку з гривні в євро. Що спричинить подорожчання кінцевого продукту.

"Ціни на тютюнові вироби та алкогольні напої також зростатимуть внаслідок посилення заходів щодо боротьби з тіньовою продукцією", — додали у НБУ.

Зазначається, зростання цін на тютюнові вироби вже спостерігається. У НБУ це пояснили впливом курсового чинника.

Як повідомляв "Телеграф", народні депутати України в першому читанні ухвалили законопроєкт №11090, згідно з яким в Україні зростуть ціни на тютюнові вироби. Проходитиме подорожчання буде у кілька етапів та розраховано до 2028 року. Тоді пачка цигарок коштуватиме 173,6 гривень.