За выполнение боевых задач: кто из военных получит доплату в августе
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Надо собрать 3 документа
В августе украинские военные рассчитывают на дополнительную выплату в 30 тысяч гривен. Ее получат те, кто выполняет боевые задания в опасных условиях.
Чтобы получить эту выплату, военным нужно выполнить одну из восьми задач согласно боевым приказам. Об этом говорится в приказе "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".
Поэтому на 30 тысяч гривен в августе рассчитывают военные, выполняющие боевые (специальные) задания, согласно боевым приказам, за выполнение следующих задач:
- по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины сил обороны государства;
- по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ;
- по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, которые возлагаются на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления ГОСТ;
- в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генштаба ВСУ, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;
- по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;
- в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденному Минобороны;
- по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;
- по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры ― военными частями и подразделениями ДССТ).
Для оформления начисления бойцу нужно собрать документы:
- боевой приказ (боевое распоряжение);
- журнал боевых действий (вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки, или боевое донесение, или постовая ведомость (во время охраны объекта, на который было совершено вооруженное нападение);
- рапорт (донесение) командира подразделения (группы), корабля (судна), катера об участии каждого военнослужащего (в том числе из приложенных или оперативно подчиненных подразделений) в боевых действиях или мероприятиях, в выполнении боевых (специальных) задач.
Следует заметить, что оформлять выплаты должен командир, а военный получает выплаты на банковскую карту через месяц после выполнения заданий.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменится ли денежное довольствие военных в августе 2024 года.