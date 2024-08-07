Вместо продуктовых наборов: жители какой общины получат 6000 гривен

Для каждой категории населения есть отдельная форма регистрации на выплату

Социально-уязвимые жители Краматорского общества могут получить вместо гуманитарной помощи денежную выплату. Ее сумма составляет 6000 гривен или 10800 гривен.

Регистрация на эту помощь продлится с 30 июля по 12 августа. Об этом сообщили в издании Pro100Media и добавили, что для получения выплаты нужно иметь IBAN, через который в банках города вызвало большие очереди.

Согласно данным, жители общины среди социально-уязвимых категорий населения могут в течение 4 месяцев получить 6000 гривен, то есть ежемесячно по 1500 гривен. В то же время жители, имеющие статус ВПЛ из других общин и состоящие на учете в Краматорске, имеют право на 10 800 гривен.

Для каждой категории населения есть отдельные формы для регистрации на помощь. В частности:

Жители общины (категория семьи с детьми) — регистрационная форма;

Жители общины (социально-уязвимые категории) — регистрационная форма;

Внутри перемещенные лица (из других общин) — регистрационная форма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для ВПЛ из одного города и области насчитают денежную помощь до 10 800 гривен.