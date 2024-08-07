Укр

Вместо продуктовых наборов: жители какой общины получат 6000 гривен

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гривна
Гривна. Фото Mинфин

Для каждой категории населения есть отдельная форма регистрации на выплату

Социально-уязвимые жители Краматорского общества могут получить вместо гуманитарной помощи денежную выплату. Ее сумма составляет 6000 гривен или 10800 гривен.

Регистрация на эту помощь продлится с 30 июля по 12 августа. Об этом сообщили в издании Pro100Media и добавили, что для получения выплаты нужно иметь IBAN, через который в банках города вызвало большие очереди.

Согласно данным, жители общины среди социально-уязвимых категорий населения могут в течение 4 месяцев получить 6000 гривен, то есть ежемесячно по 1500 гривен. В то же время жители, имеющие статус ВПЛ из других общин и состоящие на учете в Краматорске, имеют право на 10 800 гривен.

Для каждой категории населения есть отдельные формы для регистрации на помощь. В частности:

  • Жители общины (категория семьи с детьми) — регистрационная форма;
  • Жители общины (социально-уязвимые категории) — регистрационная форма;
  • Внутри перемещенные лица (из других общин) — регистрационная форма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для ВПЛ из одного города и области насчитают денежную помощь до 10 800 гривен.

Теги:
#Социальные выплаты #Выплаты #Краматорск