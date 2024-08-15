Ціни полетять у космос? Виробництво якого популярного фрукту падає не тільки в Україні

Садівники втратять трохи понад 10% продукції

Протягом 2024-2025 років в Україні ціни на яблука будуть високими через досить помітне скорочення врожаю у ключових країнах ЄС. Найбільше зниження пропозиції фрукта відбулось у Бельгії.

Згідно з даними EastFruit, у 20 країнах ЄС на 11% впаде виробництво яблук, тобто з 11,5 мільйонів тонн до 10,2 мільйона тонн. Крім того, очікується зниження середнього показника врожайності на 14% за останні три роки.

За словами аналітиків, зниження пропозиції яблук очікується у 20 країнах, зокрема у:

у Бельгії – на 34%;

Румунії – на 15%;

Польщі – на 20%;

Франції – на 3%;

Італії, Нідерландах – на 1%.

Водночас для українських та молдовських садівників така ситуація зменшить конкуренцію з яблуком польського виробництва у Європі, країнах Близького Сходу і місцями на румунському ринку.

"Звісно, скористатися такими можливостями зможуть лише ті виробники, які все ж забезпечать пропозицію яблук експортної якості, з чим в обох країнах можуть бути деякі проблеми", — йдеться у повідомленні.

Водночас в Україні також прогнозується менша кількість пропозиції фрукта. Аналітики назвали одну причину — несприятлива погожа навесні та влітку протягом 2024 року.

"Ціни на яблука в новому яблучному сезоні-2024/25 залишаться високими. А у фаворі знову будуть експортери якісних фруктів та яблучного концентрату", — резюмували аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні вдвічі подорожчала смородина.