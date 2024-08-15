Цены полетят в космос? Производство какого популярного фрукта падает не только в Украине

Садоводы потеряют чуть более 10% продукции

В течение 2024-2025 годов в Украине цены на яблоки будут высокими из-за достаточно заметного сокращения урожая в ключевых странах ЕС. Наибольшее понижение предложения фрукта произошло в Бельгии.

Согласно данным EastFruit, в 20 странах ЕС на 11% упадет производство яблок, то есть с 11,5 миллиона тонн до 10,2 миллиона тонн. Кроме того, ожидается понижение среднего показателя урожайности на 14% за последние три года.

По словам аналитиков, снижение предложения яблок ожидается в 20 странах, в частности:

в Бельгии – на 34%;

Румынии – на 15%;

Польши – на 20%;

Франции – на 3%;

Италии, Нидерландах – на 1%.

В то же время, для украинских и молдавских садоводов такая ситуация уменьшит конкуренцию с яблоком польского производства в Европе, странах Ближнего Востока и местами на румынском рынке.

"Конечно, воспользоваться такими возможностями смогут только производители, которые все же обеспечат предложение яблок экспортного качества, с чем в обеих странах могут быть некоторые проблемы", — говорится в сообщении.

В то же время, в Украине также прогнозируется меньшее количество предложения фрукта. Аналитики назвали одну причину – неблагоприятная погожая весной и летом в течение 2024 года.

"Цены на яблоки в новом яблочном сезоне-2024/25 останутся высокими. А в фаворе снова будут экспортеры качественных фруктов и яблочного концентрата", — резюмировали аналитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине вдвое подорожала смородина.