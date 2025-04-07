Космічно красиві крашанки до Великодня 2025: цим ви ще ніколи не фарбували яйця

Ці крашанки не будуть виглядати типово і точно вразять усіх

Великдень — улюблене свято багатьох українців. Особливо через магію фарбування яєць, випічки пасок. Є безліч способів зробити крашанки, однак не всі вони екологічні та доступні. А зробити це можна за допомогою того, що точно є на вашій кухні.

Йдеться про чай каркаде та звичайне червоне вино. Разом з YouTube-каналом Natürliche Rezepte розповідаємо, як це зробити.

Фарбування яєць чаєм каркаде та вином

Що потрібно:

чай каркаде — 100 г;

яблучний оцет — 20 мл;

яйця — 10 шт;

червоне вино — пляшка.

Фото: freepik

Як фарбувати:

Протираємо яйця оцтом. На дно каструлі кладемо чай каркаде, наверх викладаємо яйця. Заливаємо усе вином і ставимо на вогонь. Варимо яйця 15 хвилин на слабкому вогні, після чого виливаємо половину вина, але залишаємо у каструлі із відвареним чаєм на годину. Після цього виймаємо і кладемо на паперовий рушник, даємо охолонути. Коли пофарбовані яйця будуть повністю холодними, змащуємо їх олією для блиску.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити крашанки з позолотою. Ми поділилися простим способом зробити стильні великодні яйця.