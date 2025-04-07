Космічно красиві крашанки до Великодня 2025: цим ви ще ніколи не фарбували яйця
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Ці крашанки не будуть виглядати типово і точно вразять усіх
Великдень — улюблене свято багатьох українців. Особливо через магію фарбування яєць, випічки пасок. Є безліч способів зробити крашанки, однак не всі вони екологічні та доступні. А зробити це можна за допомогою того, що точно є на вашій кухні.
Йдеться про чай каркаде та звичайне червоне вино. Разом з YouTube-каналом Natürliche Rezepte розповідаємо, як це зробити.
Фарбування яєць чаєм каркаде та вином
Що потрібно:
чай каркаде — 100 г;
яблучний оцет — 20 мл;
яйця — 10 шт;
червоне вино — пляшка.
Як фарбувати:
Протираємо яйця оцтом. На дно каструлі кладемо чай каркаде, наверх викладаємо яйця. Заливаємо усе вином і ставимо на вогонь. Варимо яйця 15 хвилин на слабкому вогні, після чого виливаємо половину вина, але залишаємо у каструлі із відвареним чаєм на годину. Після цього виймаємо і кладемо на паперовий рушник, даємо охолонути. Коли пофарбовані яйця будуть повністю холодними, змащуємо їх олією для блиску.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити крашанки з позолотою. Ми поділилися простим способом зробити стильні великодні яйця.