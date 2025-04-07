Підтримує ідею, але... Стала відома позиція Путіна щодо перемир'я в Україні

Пєсков прокоментував перемир'я, ціни на нафту та новини щодо мит Дональда Трампа.

У Путіна прокоментували питання припинення вогню в Україні. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Путін загалом нібито підтримує цю ідею, але для того, щоб припинення вогню запрацювало, потрібно розв'язати кілька питань. А вони "висять у повітрі", каже представник президента РФ.

"ЗС РФ б'ють виключно по військових об'єктах, жодних ударів по соціальних об'єктах не наноситься", — заявив він російським ЗМІ.

Інші заяви Пєскова:

"Росія повинна забезпечувати власні інтереси, незважаючи на солідарність з припиненням вогню".

"Немає конкретної дати переговорів Росії та США, та є "розуміння", що вони мають продовжуватись".

Також речник Кремля прокоментував новини щодо введення мит президентом США Дональдом Трампом. "Ситуація в світовій економіці досить напружена і повна негативних очікувань", — сказав він і додав, що ціни на нафту, які зараз падають, є "важливим показником для російського бюджету.

Нагадаємо, 4 квітня росіяни влучили балістичною ракетою просто по дитячому майданчику у Кривому Розі. Внаслідок безжальної атаки ворога загинуло 20 людей, серед них 9 дітей. Після атаки влада РФ цинічно заявила, що удар нібито прийшовся не по дитячому майданчику, а по готелю, де перебували ЗСУ, і внаслідок "високоточного" удару ліквідовано 85 військових.

Раніше "Телеграф" також писав, що після удару по Кривому Рогу президент Франції Еммануель Макрон перейшов на українську мову. Він нагадав, що Україна майже місяць тому прийняла пропозицію США про повне припинення вогню на 30 днів, проте РФ лише більше обстрілює наші міста та села.