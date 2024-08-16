Пенсионер может самостоятельно увеличить себе выплату в половину: при каких обстоятельствах

Процент, по которому будет начисляться надбавка, разный

Пенсии в Украине можно увеличить не только государственными ежемесячными надбавками, но и посредством позднего ухода на отдых. В этом случае выплата может значительно вырасти.

Как говорится в Пенсионном фонде Украины, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если пенсионер выйдет позже на отдых и будет работать, то его сумма увеличится. Начисление его пенсии по возрасту будет производить на основе дополнительного страхового стажа.

Если пенсионер после 60 лет решит работать в дальнейшем, его размер выплаты увеличится:

на 0,5% — за полный месяц полученного дополнительного стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на заслуженный отдых на срок до 60 месяцев;

на 0,75% — за полный месяц стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения 60-летнего возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

Поэтому если выход на пенсию был отсрочен меньше, чем на 60 месяцев, то за каждый дополнительный год будет гарантирована надбавка к пенсии в размере 6%, а за два — 12%. В то же время за шесть дополнительных лет, то есть 72 месяца, прибавка составит 54%.

Следует заметить, что к пенсии будут относиться только полные месяцы работы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из пенсионеров могут совершить надбавку в тройном размере.