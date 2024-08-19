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Одно цепляется за другое: повлияет ли подорожание зерновых культур на цены трех категорий продуктов

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Продукты
Продукты. Фото Открытые источники

Высокая температура наделала беды не только в нашей стране

Во время жары в Украине, которая держалась в середине июля, на поле почва прогревалась до +70 градусов, поэтому большинство продукции "сгорало". Высокая температура также отразилась на урожае кукурузы и подсолнуха, поэтому цены поползли вверх.

Удорожание сельскохозяйственных культур коснется потребителей, покупающих товары из этого урожая. А украинские аграрии будут в "плюсе", ведь они получат прибыль из-за повышения цен и малого предложения, как говорится в статье Ларисы Гук, эксперта в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА", передает "Зеркало недели".

Стоимость кукурузы составляет 7400 гривен за тонну, хотя в прошлом месяце стоимость была на уровне 6700 гривен. Гук напомнила, что в ноябре 2023 года производители не могли продать свой урожай дороже 4 тысяч гривен.

В то же время за тонну подсолнуха нового урожая нужно заплатить 18500-20000 тысяч гривен и цены в дальнейшем будут повышаться из-за спроса.

"Вероятно, цены будут дальше расти. Насколько? Зависит также от соседей, потому что, например, в Европе тоже страдают. Аграрии ждут дальнейшего роста цены и заработков, потому что от финансовой составляющей зависит следующий сезон", — резюмировала эксперт.

Поэтому в Украине будут дорожать продукты, в основу которых входят эти культуры, в частности, подсолнечное масло, молочная и мясная продукция.

По словам аналитиков, закупочная стоимость на подсолнух в дальнейшем будет расти и ценник на масло также будет качаться. На подорожание повлияет большой экспорт, ведь большинство стран закупает масло именно у нас, потому что Украина является одним из крупнейших производителей этой продукции.

В свою очередь молочка будет дорожать из-за сокращения головья и ее дефицита на рынке.

Рост цен также будет фиксироваться на куриных яйцах и мясе. Среди причин, которые повлияют на стоимость, есть дефицит электроэнергии, низкая торговля в магазинах, удорожание зерновых и повышение тарифов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что производство одного популярного фрукта падает и поэтому дешевой продукции точно не будет.

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