"Нарешті НЛО?": у небі над Україною помітили загадкову гігантську спіраль (фото, відео)

У мережі вже почали жартувати з цього приводу

У небі над Україною помітили незвичайне явище – спіраль, що нагадує справжню галактику. У мережі вже з’явилося багато припущень, що це могло бути. Версії дійшли навіть до НЛО.

Відповідні фотографії почали з’являтися у соціальних мережах. Користувачі пишуть, що явище було помічене у небі увечері 24 березня.

Спостерігати загадкову спіраль можна було на Херсонщині, Миколаївщині, Луганщині, а такій Івано-Франківській області.

Також явище було помічене у небі над Росією та деякими країнами Європи.

"Ймовірно, причина виникнення — ракета. Спіраль виникає, коли ракета перекидається під час польоту, викидаючи паливо. Спіраль може бути помітна в небі деякий час", — припустили в мережі.

"Судячи з усього, явище, яке ви спостерігали в небі, — результат роботи другого ступеня носія SpaceX Falcon 9. Якийсь час тому була запущена місія NROL-69 на замовлення розвідки США. Минулого року схожий ефект було видно після запуску Ariane 6", — написали в Telegram-каналі новин космонавтики та астрономії Alpha Centauri.

Однак крім таких пояснень користувачі мережі стали навіть припускати, що це міг бути невідомий летючий об’єкт.

Варто зазначити, що подібну спіраль у небі раніше бачили в інших країнах. Наприклад, 2023 року камера телескопа Subaru-Asahi Star Camera зафіксувала спіраль над Гавайями. Тоді це явище було також пов’язане із запуском супутника компанією SpaceX.

Крім того, 2021 року в небі помітили аналогічне явище. Фахівці казали, що причиною її виникнення стала ракета, точніше паливо, яке вона випустила. Астрономи навіть встановили, що то була китайська ракета Long March 2C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суперкомп’ютер NASA виявив спіральну освіту у Сонячній системі.