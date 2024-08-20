Некоторые продукты подешевели почти в половину: сохранится ли спад цен в дальнейшем

Как изменилась стоимость товаров

В Украине продолжают колебаться цены популярных продуктов. Местами удешевление и удорожание некоторых товаров произошло в пределах почти 20% и 16% в месяц соответственно. Ученые рассказали, чего ждать в дальнейшем.

В июне-июле этого года потребительские цены снизились на 0,8%. Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Он говорит, что больше всего в стоимости снизились на яйца и овощи, а выросли сахар, масло подсолнечное и фрукты. В то же время, на другие популярные товары подорожание произошло в пределах 1%.

Кроме того, в период декабря 2023-августа 2024 года наибольшее удешевление произошло на яйца, овощи и мясо с мясопродуктами.

В то же время, по словам Лупенко, за 1 год уменьшились потребительские цены на подсолнечное масло и сахар, а больше всего выросли на масло сливочное и хлеб.

Как изменились цены на продукты

Подешевели:

яйца — на 11,4% за месяц и на 47,6% против декабря 2023 года;

овощи — на 19,6% за месяц и на 2,6% против декабря прошлого года;

мясо и продукты из него – 2,2% против декабря 2023 года;

подсолнечное масло – на 7,6 в течение года;

сахар – за год на 1,9;

Подорожали:

сахар – за месяц на 12,1%;

подсолнечное масло – на 2,9%;

фрукты – за месяц на 1,4%;

масло сливочное – за год на 16,1%;

хлеб – за год на 10,1%.

В период ближайших месяцев можно ожидать удешевления продуктов, как прогнозируют ученые Института аграрной экономики. Причиной спада будет массовое поступление продукции этого года урожая, преимущественно овощей. Однако снижение цен почти не коснется хлебных изделий и животноводческой продукции, потому что стоимость на сырье выше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине упало производство молока. Эксперты дали прогноз, что будет с ценами в дальнейшем.