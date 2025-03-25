Вітаємо з Благовіщенням 2025: найкращі листівки та побажання своїми словами

Привітайте друзів та близьких з церковним святом

Сьогодні, 25 березня, відзначається одне з найважливіших православних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар цей день припадав на 7 квітня.

Це християнське свято присвячене події, описаній в Євангелії від Луки: архангел Гавриїл з’явився Діві Марії й сповістив їй благу звістку про те, що вона стане матір’ю Спасителя – Ісуса Христа.

Це свято символізує початок порятунку людства та виконання стародавніх пророцтв про прихід Месії. Слово "Благовіщення" перекладається як "добра, радісна звістка" — і в церковній традиції цей день наповнений світлим почуттям надії, духовної радості та передчуття великого дива.

"Телеграф" підготував добірку гарних листівок та поздоровлень своїми словами до свята Благовіщення 2025! Надішліть їх своїм друзям, рідним і близьким і побажайте всього найкращого!

З Благовіщенням 2025!

З Благовіщенням! Нехай Богородиця зберігає Вас і Вашу сім'ю від прикрощів, бід і хвороб і веде Вас за руку по життю, вберігаючи від провин та помилок, нехай щастя та успіх завжди супроводжують у всіх починаннях, щоранку буде добрим, миру та благополуччя в сім'ї!

Благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії та світлої віри! Бажаю, щоб у житті були тільки добрі звістки, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, лише вірне кохання.

Листівки та привітання зі святом Благовіщення

Сьогодні в це святе, світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці я хочу побажати всім міцної віри, тепла в домі, душевного спокою та благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди оминають вашу родину та рідних стороною!

Вітальні листівки зі святом Благовіщення 2025

Вітаю зі святом Благовіщення! Нехай серце твоє буде сповнене любов'ю та миром, а Бог благословляє тебе та твоїх близьких у всіх добрих справах.

Благовіщення 2025 - листівки зі святом

Вітаю зі святом Благовіщення та бажаю тобі душевного спокою та міцної віри! Нехай твої думки будуть чистими, а душа сповнена натхненням і духовністю.

З Благовіщенням 22 березня – гарні привітання

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят ми відзначатимемо у березні 2025 року. Ми підготували для вас календар подій.