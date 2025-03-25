Підтримка мобілізованих та ветеранів: як це влаштовано в "Інтерпайпі" Віктора Пінчука

Підтримка військових та ветеранів – обов’язок кожного відповідального бізнесу

У компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука вибудували чіткий бізнес-процес, спрямований на підтримку мобілізованих, ветеранів та їхніх родин. Весь комплекс допомоги реалізовує окремий структурний підрозділ – корпоративна патронатна служба. Під її опікою перебуває понад 1300 людей.

Про те, як влаштована ця патронатна служба, пише видання Forbes.

Під час війни підтримка військових та ветеранів – обов’язок кожного відповідального бізнесу, вважають в "Інтерпайпі". Тож допомагати мобілізованим працівникам в компанії почали в 2014 році, коли до лав ЗСУ призвали 300 співробітників підприємства. Тоді амуніцію і техніку збирали по крихтах — наприклад, бронежилети знайшли у військовому секонд-хенді у Великій Британії.

З 2022 року підтримка мобілізованих стала більш структурною. За три роки війни кількість мобілізованих склала пионад 1300 осіб, до роботи повернулись 165 ветеранів, 82 бійці загинули.

Функції Штабу допомоги весь час розвивались, аби відповідати на поточні потреби військових: додався медичний супровід, юридична та психологічна підтримка, підтримка сімей загиблих, адаптація демобілізованих тощо. Так поступово в компанії сформувався окремий підрозділ – корпоративна Патронатна служба.

"У кожного співробітника з першого дня мобілізації є персональний координатор, який на зв’язку з бійцем та його родиною і добре розуміє його потреби. Цій людині бійці та їхні рідні дзвонять і коли дронів чи машин не вистачає, і коли керамічні плити потрібні, і у разі поранення, і щоб закон розтлумачили, а іноді й просто помовчати після важкого дня", — розповіла Людмила Новак, директорка з комунікацій та кураторка патронатної служби "Інтерпайп".

Патронатна служба "Інтерпайп" нині — це окремий структурний підрозділ, в якому працюють штатні фахівці, а робота побудована, як і будь-який інший бізнес-процес у великому бізнесі. За потреби до роботи залучають інші структурні підрозділи компанії з сильною експертизою в конкретному питанні. Це можуть бути і логісти, і закупівельники, і юристи, і служба безпеки, і лікарі, і виробничі дільниці, і автотранспортний підрозділ, — пише Forbes.