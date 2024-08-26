Популярный фрукт может стать дефицитным: почему и изменится ли на него цена

Погода наделала беды в садах

На украинском рынке цены на яблоки будут высокими достаточно долго. Одной из причин является дефицит этого товара из-за аномальной жары.

Как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов для "Телеграфа", новый сезон яблок и жара начались одновременно, поэтому высокие температуры, вероятно, повлияли на уменьшение предложения фрукта, качества и раннего созревания. В свою очередь, последний процесс дает отрицательный эффект на хранение товара.

Поэтому, по ее словам, можно ожидать дефицит качественного яблока и, как следствие, — рост цен.

"В долгосрочной перспективе цены могут оставаться высокими, если погода будет способствовать сохранению этой тенденции, или стабилизироваться, если рынок насытится импортируемыми яблоками", — резюмирует она.

Цены на яблоки в магазинах

Согласно данным Минфина, украинские яблоки в среднем стоят 35 гривен за килограмм, но в июле их стоимость составляла 31,63. То есть, за месяц подорожали на 3,37 гривны.

В сети Сильпо яблоко украинское можно приобрести за 20 гривен (1 килограмм).

В магазине "Фора" 1 кг яблок украинских продается по цене 22,90.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один овощ борщевого набора падает в цене. Аналитики назвали причину.