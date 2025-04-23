Чому зірвались переговори у Лондоні: ЗМІ пишуть про "відповідальність" України

Деякі з пропозицій Вашингтона були неприйнятними для європейських країн і Києва

Мирні переговори у Лондоні 23 квітня було скасовано. Це відбулось після того, як Україна підготувала документ для європейців, у якому говорилося, що не буде обговорень територіальних питань до "повного та безумовного припинення вогню".

Про це виданню Reuters сказали джерела. Там зазначили, що "очевидна нервозність США може свідчити про те, що українська позиція не узгоджується з тим, про що представники Вашингтона домовилися з росіянами".

Деякі з пропозицій Вашингтона були неприйнятними для європейських країн і Києва, повідомили численні джерела. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що європейці детально розповіли Сполученим Штатам про аспекти потенційної мирної угоди, які не підлягають обговоренню.

За словами дипломатів, крім статусу Криму залишаються інші серйозні суперечки, включно з питанням скасування санкцій Європейського Союзу проти РФ до завершення переговорів, проти чого рішуче виступає Європа.

Водночас у середу віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що Київ не визнає російський суверенітет над Кримом та додала, що Україна готова вести переговори – але не капітулювати.

"Джерела, близькі до переговорів, повідомили, що це визнання було частиною пропозицій, викладених Сполученими Штатами європейцям минулого тижня", — резюмує агентство.

Неявка Рубіо призвела до скасування ширшої зустрічі міністрів закордонних справ України, Великої Британії, Франції та Німеччини, хоча українська делегація все ж завітала до Лондона та зустрілася там з очільником МЗС та міністром оборони Великої Британії.

Варто зазначити, раніше "Телеграф" писав, що визнання Криму російським вже було відкинуто Зеленським. За даними NYT, Рубіо відмовився брати участь у переговорах нібито саме через позицію президента України щодо Криму. Хоча у Держдепі стверджують, що причина нібито виключно у графіку держсекретаря, а не у його рішенні не брати участь у переговорах.