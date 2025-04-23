Дрон атакував автобус, який віз цивільних на роботу: всі деталі про вибух в Марганці

Окупанти вже намагаються перекласти відповідальність

У середу, 23 квітня, росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу, що перевозив працівників одного з підприємств регіону. Внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей – семеро жінок та двоє чоловіків, ще 49 отримали поранення. 31 людина була госпіталізована – четверо з них у важкому стані.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. На обстріл відреагував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, обстріл був абсолютно свідомим воєнним злочином:

"Росіяни вдарили в місті Марганець по автобусу, який перевозив робітників та робітниць гірничозбагачувального комбінату. Звичайний автобус. Це очевидно цивільний обʼєкт, цивільна ціль", – дописав він.

Автобус прямував до Марганецького гірничо-збагачувального комбінату – одного з найбільших у світі виробників марганцевого концентрату. Це друге за потужністю підприємство з видобутку та збагачення марганцевої руди в Україні. Комбінат забезпечує близько 30% внутрішнього ринку марганцю та експортує продукцію, зокрема до країн ЄС.

Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат. Фото: Енциклопедія сучасної України

Забой кар'єру Марганецького гірничо-збагачувального комбінату

У його структурі – п’ять шахт, два кар’єри, дві збагачувальні фабрики та хімічний комплекс. Щодня сотні працівників їздять на зміну попри постійну загрозу обстрілів.

Промисловий майданчик Марганецького ГЗК

У коментарях під дописом міської ради мешканці закликають повернути пільги, які раніше надавалися працівникам підприємства, адже зараз вони вимушені працювати під ворожим вогнем, але при цьому не мають належного соціального захисту.

"Наші люди під обстрілами їздять на роботу, чомусь всі пільги які були раніше у Марганецького Гока зняті…. Треба негайно повернути всі пільги які раніше були у Гока, люди повинні мати всі пільги які роками діяли на підприємстві", – пишуть там.

Людмила, одна з жінок, яка вижила після удару, розповіла журналістам, що вибух був доволі потужний. Спершу вона подумала про пробите колесо автобуса.

"Я сиділа позаду водія. А потім вже зрозуміла, що трапилася. Відразу шок був. Вилазили через вікна. Дуже сильний звук, відразу вуха заклало, дуже погано чую. Мене якийсь чоловік витягнув. (…) Я, мабуть, через пів години лише почала до себе приходити. (…) Дуже страшно. Шок від того, що я побачила, що там робилось, це страшне. Просто не можу зрозуміти, чого від нас хочуть і чого вони сюди приперлися. Вони залізли в чужу хату і нам, звичайно, треба оборонятися від них", – розповіла вона кореспондентці Суспільного.

У Марганці оголошено траур на 23, 24 та 25 травня. Про це повідомила міська рада.

Тим часом російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за напад, поширюючи фейк про нібито "українську провокацію" напередодні переговорів у Лондоні. Як повідомляє ЦПД, ці заяви є черговою спробою ворога виправдати теракт проти цивільного населення:

"Росія систематично вдається до пропагандистської тактики звинувачення українських військових у своїх злочинах, щоб ввести в оману громадськість та зняти із себе відповідальність за терор мирних українців", – повідомили там.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на середу, 23 квітня, у Полтаві пролунали вибухи внаслідок масованої атаки російських безпілотників.