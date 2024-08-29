Вырастет более 46 гривен: когда курс доллара в Украине достигнет такой отметки

Как сейчас зафиксировался бакс в банках и на наличном рынке

К 2026 году среднегодовой курс доллара может значительно вырасти. Эксперт рассказал, на какие показатели ориентируется Национальный банк Украины в ближайшие три года.

Регулятор не дает прогнозов, однако руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий ожидает, передает Минфин, что среднегодовой курс в течение 2024-2026 годов вырастет сначала на 7,5%, а затем на 10%. Его прогноз не совпадает с оценкой МВФ и Кабмина.

Поэтому эксперт ожидает, что среднегодовой курс американской валюты в 2024 году составит 39,0, в 2025 году будет 41,9 (+7,5% р/с), а в 2026 году — 46,1 (+10,0%). г/г).

Он отмечает, что его предвиденье ниже, чем оценка Международного валютного фонда и Кабинета министров — 40,9, 44,7 и 47,5 на 2024-2026 годы соответственно (МВФ) и 40,7 в 2024 году (Кабмин).

Увидеть, каким ожидается курс доллара в конце годов "глазами" Нацбанка, тяжело, сказал Паращий. Здесь мешает ПКН (Ред. ПКН – принцип "конструктивной неопределенности"). Однако по его прогнозу в конце 2024-2026 ожидается 40,5, а дальше +8,0% в год и еще +10,0% в год.

Курс доллара в Украине на 29 августа

По данным портала Минфин, в четверг, 29 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,38 (покупка) и 41,46 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,25 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как будет вести себя курс доллара в Украине в конце 2024 года.