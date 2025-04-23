Як захоплення Путіним української ЗАЕС ставить під загрозу весь світ — ЗМІ

У Європі розташовано 166 атомних реакторів і вони можуть стати інструментом залякування, створюючи атмосферу ядерної загрози

Аналітики попереджають, що захоплення Запорізької АЕС створює небезпечний прецедент — ядерні об'єкти можуть дедалі частіше ставати цілями у війнах. Через нечіткість міжнародного права країни, як-от США чи Ізраїль, можуть виправдовувати удари по станціях, вважаючи їх загрозою.

Як повідомляє "The Independent", з моменту окупації російськими військами Запорізької АЕС у 2022 році цей об'єкт використовувався як інструмент психологічного тиску на населення, а також як стратегічний важіль — зокрема, шляхом ініціювання ядерних навчань і спроб порушити енергопостачання.

У звіті Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), який має з’явитися найближчими днями, зазначається: ймовірність військових атак на ядерні об’єкти лише зростатиме — зокрема через зростання інтересу до атомної енергетики та послаблення режиму нерозповсюдження.

"У міру того, як все більше країн зацікавлені у використанні ядерної енергії як джерела чистої та сталої енергії, і оскільки норми нерозповсюдження все більше заперечуються, ймовірність того, що ядерні установки опиняться цілями – або ненавмисними жертвами – використання військової сили, ймовірно, зростатиме", – йдеться в повідомленні.

Експерти RUSI закликають уникати "нормалізації" атак на ядерні об'єкти та бути готовими до реагування на майбутні загрози. Звіт критикує пропозиції Трампа щодо передачі ЗАЕС під контроль США чи нейтральних сторін, що підриває суверенітет України. Запорізька АЕС — єдина захоплена під час війни станція, а інші ядерні об'єкти також ставали цілями атак.

Архівне фото станції з мережі

Згідно з даними Європейського ядерного товариства, на території Європи розташовано 166 атомних реакторів. Експерти RUSI наголошують, що ці об'єкти можуть бути використані як інструмент залякування — створення атмосфери ядерної загрози без прямого застосування ядерної зброї.

"Такі загрози можуть бути використані як "півкроки" між звичайною та ядерною зброєю", — розповіла експертка з юезпеки Дар’я Долзікова.

Усі 6 реакторів ЗАЕС наразі зупинені, проте станція залишається активною. Росія там утримує українських працівників під загрозами й змушує приймати вороже громадянство.

Архівне фото станції з мережі

Аналітики застерегли, що через подвійне призначення атомної електростанції міжнародне право не дає чіткої відповіді, чи можуть такі об'єкти ставати мішенню. Це створює небезпечний прецедент — країни, такі як Ізраїль та США, які вже погрожували розбомбити ядерні об'єкти Ірану, можуть виправдовувати удари.

"У випадках, коли держава вирішила, що ядерні установки іншої держави становлять критичну загрозу, вона, швидше за все, знайде способи виправдати застосування військової сили проти ядерного об’єкта", — зазначили в організації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що хоча наразі Запорізька станція не генерує електроенергії, інтерес до неї висловив Дональд Трамп. У розмові з Володимиром Зеленським політик нібито заявив, що США могли б взяти під свій контроль українські атомні електростанції. Ми звернулися до експертів із запитанням, чи може ЗАЕС працювати на користь України у разі такої участі з боку Вашингтона.