От почти 130 тыс грн: какие выплаты предусмотрены военным из-за инвалидности

Ее могут насчитать для четырех категорий бойцов

Во время участия в боевых действиях военные могут получить ранение, которое приведет к инвалидности. Им предусмотрена денежная помощь, сумма которой колеблется в зависимости от 2 обстоятельств.

Максимальная сумма выплаты составляет почти 777 тысяч гривен, а минимальная – почти 130 тысяч гривен. О порядке начисления помощи объясняет адвокат компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Какой может быть размер помощи военным и от чего это зависит

Сумма помощи будет осуществляться в зависимости от степени увечья или места и времени ранения.

Он отмечает, что инвалидность необязательно может быть вызвано ранением при выполнении боевых задач.

Кто получит выплату:

Военные, которые получили травмы во время выполнения боевого задания и получили инвалидность II группы, могут получить 300 прожиточных минимумов, или, по состоянию на сегодня, — 776 700 гривен.

Военнослужащие, получившие инвалидность в результате болезни или несчастного случая во время несения службы, — 90 прожиточных минимумов, или 233 010 гривен.

Защитники, не имеющие инвалидности, но травмированные и частично потерявшие трудоспособность после прохождения МСЭК или доказывания факта травмирования, могут получить 70 прожиточных минимумов, или 181 230 гривен.

Срочники, которые получили травмы во время несения военной службы, военнообязанные и резервисты, призванные на сборы или прохождение службы в резерве, — 50 прожиточных минимумов, или 129 450 гривен.

Юрист также добавляет, что военный может обжаловать в суде ошибочное заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где военные могут получить по болезни или ранению 10, или 20 тысяч гривен.