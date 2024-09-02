Будет медленный рост курса: насколько подорожает доллар в начале сентября

Эксперт поделился прогнозом

На наличном рынке Украины в течение следующих двух месяцев ожидается повышение курса доллара. Обесценение гривны начнется уже на этой неделе.

Хотя цена на украинскую валюту будет падать, но это будет происходить постепенно. Об этом сказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН.

"Девальвационные ожидания на конец года — 42,5 грн/доллар, но это будет не скачок, а медленный рост курса под контролем Нацбанка. В первую неделю сентября наличный доллар приблизится к верхней границе наличного коридора, это 41,80 грн за единицу", – говорит эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 2 сентября

По данным портала "Минфин", в понедельник, 2 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,0 грн (покупка) и 41,40 (продажа). Наличный курс — 41,30 (покупка) и 41,38 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,0592 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким прогнозируется курс доллара в начале сентября. Начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой спрогнозировал, какова будет ситуация на валютном рынке.