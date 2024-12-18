Усик — Ф'юрі 2: онлайн-трансляція відкритих тренувань (відео)

Боксери покажуть свої вміння

У середу, 18 грудня, чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) та ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) проведуть відкриті заняття в рамках тижня боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Реванш Усик — Ф’юрі 2 відбудеться в суботу, 21 грудня.

У прямому етері в Україні відкриті тренування учасників шоу Усик — Ф’юрі 2 покаже YouTube-канал DAZN Boxing. У ході заходу боксери продемонструють свої навички на рингу, початок о 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція відкритих тренувань учасників шоу Усик — Ф’юрі 2

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися бій Усик — Ф’юрі, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій. На кону поєдинку стоять 3 основні пояси в надважкій вазі: WBA, WBO, WBC, а також другорядний титул IBO. У першому поєдинку Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля, ставши абсолютним чемпіоном світу. Пізніше титул IBF був розіграний у поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Раніше повідомлялося, що тиждень шоу Усик — Ф'юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі.