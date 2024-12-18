Депутати провалили звільнення Бойка з комітету Ради: хто і як голосував

Найбільше голосів "за" віддали депутати від "Слуги народу"

У середу Верховна Рада намагалася звільнити Юрія Бойка з посади члена парламентського Комітету з прав людини. За це рішення проголосували лише 217 народних депутатів, хоча для успішного звільнення потрібно було 226 голосів.

Йшлося про членство Бойка в Комітеті, який займається питаннями прав людини, деокупацією та проблемами національних меншин. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За словами Железняка, найбільше голосів "за" віддали депутати від "Слуги народу" – 166. Від "Європейської Солідарності" проголосували 17 нардепів, а від "Голосу" – 12. "Батьківщина" підтримала звільнення Бойка сімома голосами.

Фракції "Платформа за життя" та "Відновлення" не віддали жодного голосу за відкликання Бойка. Депутатські групи "За майбутнє" та "Довіра" забезпечили по 4 голоси кожна. Серед позафракційних депутатів ініціативу підтримали 7 парламентарів.

Пізніше подробиці голосування розкрив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його інформацією, постанову про відкликання Бойка ініціював депутат Олександр Аліксійчук. Арахамія окремо зазначив, що під час голосування були відсутні Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Олександра Устинова та Дмитро Разумков, хоча перед цим вони брали участь у засіданні. Він також повідомив про наміри повторно винести це питання на голосування після додаткового засідання комітету.

Нагадаємо, нещодавно Бойко опублікував у TikTok відео, де заявив про нібито зростання підтримки його політичної сили серед людей, які "страждають від радикалів". У своїй заяві він також поширював неправдиві твердження про заборону використання рідної мови.

Раніше Бойко обіймав посаду співголови партії "Опозиційна платформа — За життя", яку заборонили в Україні у 2022 році.

Раніше "Телеграф" писав, що Бойко спробував виправдатися за своє скандальне відео. Він намагається виставити себе борцем за справедливість.