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Низька якість та великий попит: на скільки здорожчав популярний овоч і чи будуть рости ціни

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Овочі, хліб
Овочі, хліб. Фото Згенеровано ШІ, freepik

Вартість вкотре підвищилась

На українському ринку постійно коливаються ціни на овочі борщового набору. Упродовж останнього тижня спостерігалось здорожчання картоплі.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, основною причиною росту вартості є високий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж. За тиждень ціна виросла на 16%, тому наразі картоплю можна придбати по 12-18 гривень за кілограм.

Водночас позитивна тенденція також пояснюється нестачею якісної картоплі в поточному році.

"Як зазначають самі виробники, зростанню темпів збуту також сприяло зниження виробництва картоплі в країні. Нагадаємо, що через аномальну посуху цього року в основних регіонах виробництва врожайність картоплі помітно знизилася. Також, несприятливі погодні умови не кращим чином позначилися і на якісних характеристиках картоплі", — кажуть аналітики.

Більшість учасників ринку не очікують ослаблення торговельної активності найближчим часом.

Крім того, наразі оптовий цінник на картоплю в середньому у 2 рази вище, аніж на початку вересня минулого року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікується здорожчення овочів в Україні зимою.

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#Ціни #Ціни на продукти #Прогноз #Картопля