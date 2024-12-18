Українки знайшли спосіб викачувати гроші з росіян на ЗСУ: схема вже на слуху в РФ

Навіть необізнаність російських чоловіків не врятує їх від переслідування

Українки, які були одружені з громадянами РФ, але розлучилися і поїхали на батьківщину нібито донатять на ЗСУ аліменти, які вони отримують від колишніх чоловіків. Жінки роблять це заради помсти і таким чином намагаються "підвести" своїх екс-коханих під статтю про фінансування тероризму.

Про це повідомляє Telegram-канал"Mash" посилаючись на інформацію від свого підписника. За їхніми словами, подібні ситуації тисячами фіксуються на всій території РФ.

Так, у соцмережах стверджується, що розлучені українки, які виїхали на батьківщину, донатять аліменти росіян на потреби ЗСУ. Як приклад наводиться історія підписника Telegram-каналу"Mash", який ще у 2019 році відправив дружину-українку з дітьми до тещі в Кривий Ріг і з того часу вони не бачилися.

Після епідемії ковіда жінка вирішила розлучитися і на чоловіка "повісили" аліменти у розмірі 33% від його офіційного доходу — близько 100 тисяч рублів на місяць.

Нібито він регулярно перераховував своїй колишній дружині аліменти і дуже сумував за дитиною, а жінка знімала отримані гроші зі спеціального рахунку, а потім, на його думку, донатила їх на ЗСУ. Таким чином вона хотіла "підвести" свого екс-чоловіка під статтю про фінансування тероризму.

"Після початку СВО чоловік посварився з екс-благовірною, яка не хотіла віддавати дітей і почала погрожувати "трунами" в листуванні. Гроші при цьому продовжував висилати. А куди вони йшли після — питання. Чоловік спробував скасувати рішення суду щодо аліментів через адвокатів, але ті лише розводили руками. Правозахисники кажуть, таких ситуацій по країні тисячі. Найчастіші випадки розлучень громадян України та Росії — у прикордонних регіонах. Де чоловіки після розставання залишаються зобов'язані скидати третину зарплати на виховання спільних дітей", — йдеться в повідомленні.

За словами місцевих "експертів", із подібних ситуацій є лише два виходи — залишити дитину в Росії або домагатися внесення змін до пункту про обов’язкові виплати в Сімейному кодексі РФ.

Якщо ж екс-дружина виїжджає з Росії "в недружні країни" і починає робити певні дії, то розлучених росіян справді можуть притягнути до відповідальності по статті за фінансування тероризму. І навіть необізнаність чоловіків щодо донатів українським військовим не врятує їх від переслідування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росії можуть заборонити гру STALKER 2 та прирівняти покупку до спонсорування тероризму. За придбання нової частини культової української гри росіянам загрожує кримінальна відповідальність. А все тому, що розробники підтримують ЗСУ.