"Народный" украинский фрукт дешевеет с конца лета: какие цены в магазинах

За неделю стоимость упала на 15 процентов

На украинском рынке третью неделю подряд фиксируется спад отпускных цен на яблоки. Аналитики отмечают, что основными причинами удешевления есть низкий спрос и увеличение предложения.

Теперь фрукт можно приобрести по цене 12-18 гривен 1 килограмм. Неделей раньше его цена была выше на 15%, как информируют аналитики проекта EastFruit.

"На сегодняшний день в продажу в основном поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для хранения, поэтому садоводы стремятся реализовать их в первую очередь и снижают опускные цены на данную продукцию", — объясняют они.

Тем временем цена на яблоко урожая этого года в Украине почти опустилась до показателя прошлого года.

Какая стоимость фрукта в магазинах

Пока яблоко украинское можно приобрести в среднем за 20,90 гривен (1 кг), как информирует "Минфин". В то же время месяцем ранее ценник был выше на 12,61 гривны, то есть 33,51 гривны.

Напомним, ранее руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов Татьяна Попович сообщила "Телеграфу" о том, что один популярный салатный овощ побил 7-летний рекорд цены. Она поделилась прогнозом и рассказала, какие причины повлияли на удорожание товара.