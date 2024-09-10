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"Народный" украинский фрукт дешевеет с конца лета: какие цены в магазинах

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Фрукты и ягоды Новость обновлена 10 сентября 2024, 11:54
Фрукты и ягоды. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

За неделю стоимость упала на 15 процентов

На украинском рынке третью неделю подряд фиксируется спад отпускных цен на яблоки. Аналитики отмечают, что основными причинами удешевления есть низкий спрос и увеличение предложения.

Теперь фрукт можно приобрести по цене 12-18 гривен 1 килограмм. Неделей раньше его цена была выше на 15%, как информируют аналитики проекта EastFruit.

"На сегодняшний день в продажу в основном поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для хранения, поэтому садоводы стремятся реализовать их в первую очередь и снижают опускные цены на данную продукцию", — объясняют они.

Тем временем цена на яблоко урожая этого года в Украине почти опустилась до показателя прошлого года.

Какая стоимость фрукта в магазинах

Пока яблоко украинское можно приобрести в среднем за 20,90 гривен (1 кг), как информирует "Минфин". В то же время месяцем ранее ценник был выше на 12,61 гривны, то есть 33,51 гривны.

Напомним, ранее руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов Татьяна Попович сообщила "Телеграфу" о том, что один популярный салатный овощ побил 7-летний рекорд цены. Она поделилась прогнозом и рассказала, какие причины повлияли на удорожание товара.

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#Цены #Цены на продукты #Прогноз #Яблоки