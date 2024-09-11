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Денежное обеспечение мобилизованных: сколько получают мужчины во время обучения

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Военные
Военные. Фото armyinform.com.ua

Период начисления зависит от количества месяцев обучения

Мобилизированные мужчины без опыта должны пройти базовую военную подготовку. В этот период им предусмотрено денежное обеспечение.

Как рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона "Единые новости", обучение длится от 1 до 3 месяцев. Однако период зависит от начальной подготовки мужчины.

В период прохождения базовой военной подготовки мобилизованным ежемесячно выплачивается по 20 тысяч гривен. После завершения обучения денежное обеспечение растет и может достичь 120 тысяч гривен, в зависимости от места службы военного и объема работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о причинах задержки выплаты денежного обеспечения военного и в какие периоды начисляется аванс и основная сумма.

В то же время военные в Украине также имеют право на ежегодное тринадцатое денежное обеспечение. Она осуществляется на основе рапорта независимо от выхода бойца на отдых.

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