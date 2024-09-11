Пенсія через втрату годувальника: хто може її отримувати до кінця життя

Для оформлення треба звернутись до ПФУ

Українцям передбачені пенсії по втраті годувальника. У деяких випадках ці нарахування можуть отримувати довічно дружина або чоловік.

Така пенсія призначається всім членам родини загиблого або померлого, якщо вони були на його утриманні. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Розмір пенсії по втраті годувальника на одну непрацездатну особу складає 50% від пенсії померлого. Однак якщо осіб в сім'ї більше, то між ними розподіляють 100% пенсії за віком.

"Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним", — пояснюють у ПФУ.

Хто може бути на утриманні померлого

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або досягли пенсійного віку;

батьки й чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування;

діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. Діти, які навчаються за денною формою навчання до 23 років;

нерідні син або донька, які не одержували аліментів від батьків;

особи, які доглядають за дитиною (дітьми) померлого до 8 років.

члени сім'ї померлого, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого до досягнення 8 років.

усиновлені діти.

Для оформлення виплати заявнику потрібно звернутись до територіального органу ПФУ або зайти на вебпортал електронних послуг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з літніх осіб може отримувати соціальну допомогу та пенсію одночасно.