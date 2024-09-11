Пенсия из-за потери кормильца: кто может ее получать до конца жизни

Для оформления нужно обратиться в ПФУ

Украинцам предусмотрены пенсии по потере кормильца. В некоторых случаях эти начисления могут получать пожизненно супруга или супруг.

Такая пенсия назначается всем членам семьи погибшего или умершего, если они находились на его содержании. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Размер пенсии по потере кормильца на одно нетрудоспособное лицо составляет 50% от пенсии умершего. Однако, если лиц в семье больше, то между ними распределяют 100% пенсии по возрасту.

"Пенсия в связи с потерей кормильца назначается на весь период, в течение которого член семьи умершего кормильца считается нетрудоспособным ", – объясняют в ПФУ.

Кто может быть на содержании умершего

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью либо достигли возраста 65 лет, либо достигли пенсионного возраста;

родители и супруг умершего, которые не были на его содержании, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если потеряли источник средств к существованию;

дети (в том числе дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет. Дети, обучающиеся по дневной форме обучения до 23 лет;

неродные сын или дочь, не получавшие алиментов от родителей;

лица, ухаживающие за ребенком (детьми) умершего до 8 лет.

члены семьи умершего, не работающие и занятые уходом за ребенком (детьми) умершего до достижения 8 лет.

усыновленные дети.

Для оформления выплаты заявителю следует обратиться в территориальный орган ПФУ или зайти на вебпортал электронных услуг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пожилых лиц может получать социальную помощь и пенсию одновременно.