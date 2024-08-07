Долар "скотився" до 41: курс валют від Нацбанку
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Євро здає свої позиції
Українська гривня повільно, але укріплюється. Вже декілька днів поспіль американський долар дешевшає.
Упав і євро, а разом із ним інші європейські валюти. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 7 серпня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 41,03 грн
Євро (EUR): 44,79 грн
Злотий (PLN): 10,39 грн
Канадський долар (CAD): 29,64 грн
Швейцарський франк (CHF): 48,05 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,25 грн
Євро (EUR): 45,06 грн
Злотий (PLN): 10,42 грн
Канадський долар (CAD): 29,95 грн
Швейцарський франк (CHF): 48,05 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,93 грн — продаж 41,39 грн
Євро (EUR): купівля 44,69 грн — продаж 45,39 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав на десяток копійок.
Купівля: 41,20 грн
Продаж: 41,30 грн
Раніше "Телеграф" писав, чого очікувати від курсу долара в Україні до вересня. На валютному ринку до кінця літа курс американської валюти не буде різко коливатись, але помірне знецінення гривні, ймовірно, очікується.