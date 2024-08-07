Долар "скотився" до 41: курс валют від Нацбанку

Євро здає свої позиції

Українська гривня повільно, але укріплюється. Вже декілька днів поспіль американський долар дешевшає.

Упав і євро, а разом із ним інші європейські валюти. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 7 серпня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,03 грн

Євро (EUR): 44,79 грн

Злотий (PLN): 10,39 грн

Канадський долар (CAD): 29,64 грн

Швейцарський франк (CHF): 48,05 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,25 грн

Євро (EUR): 45,06 грн

Злотий (PLN): 10,42 грн

Канадський долар (CAD): 29,95 грн

Швейцарський франк (CHF): 48,05 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,93 грн — продаж 41,39 грн

Євро (EUR): купівля 44,69 грн — продаж 45,39 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав на десяток копійок.

Купівля: 41,20 грн

Продаж: 41,30 грн

Раніше "Телеграф" писав, чого очікувати від курсу долара в Україні до вересня. На валютному ринку до кінця літа курс американської валюти не буде різко коливатись, але помірне знецінення гривні, ймовірно, очікується.