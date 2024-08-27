Нацбанк впроваджує ліміти для переказів з карти на карту: хто постраждає найбільше

Нові обмеження торкнуться певної категорії українців

Національний банк України анонсував впровадження лімітів на P2P-перекази (перекази з картки на картку). Вони набудуть чинності з 1 жовтня 2024 року.

Ця ініціатива має на меті зменшити обсяги тіньових операцій та посилити контроль за фінансовими потоками в країні. Детальна інформація про нові правила опублікована на офіційному сайті НБУ.

У чому полягають обмеження

Згідно з оприлюдненими даними, максимальна сума переказів "з картки на картку" для фізичних осіб становитиме 150 000 гривень на місяць. Це обмеження діятиме протягом пів року та стосуватиметься лише вихідних переказів за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Важливо зазначити, що нові правила не поширюються на певні категорії громадян та види операцій. Зокрема, ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають визначеним критеріям, та осіб, чиї щомісячні доходи з підтверджених джерел перевищують встановлене обмеження. Також винятком є перекази між власними рахунками клієнта в межах одного банку та операції юридичних осіб.

НБУ наголошує, що запроваджені обмеження не стосуються переказів за реквізитами IBAN. Це дозволить громадянам здійснювати необхідні платежі без додаткових перешкод. Регулятор пояснює, що такі заходи спрямовані на мінімізацію використання платіжної інфраструктури у незаконній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів".

Нові правила можуть найбільше вплинути на осіб, які регулярно здійснюють значні перекази між картками різних банків та рахунків. Це можуть бути фрілансери, підприємці, які працюють неофіційно тощо.

Раніше ми також писали, що банки обмежили карткові перекази поціновувачів азартних ігор. Про це "Телеграфу" повідомила провідна експертка з фінансового моніторингу "Глобус банку" Марина Павленко.