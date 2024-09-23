Выплаты военным за тяжелое или легкое ранение на фронте: какие есть суммы
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Сумма зависит от трех факторов
Военные, получившие ранения во время боевых действий на фронте и находящиеся на лечении, имеют право на доплату.
Максимальный размер выплат составляет 100 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.
Если военнослужащий получил ранение на нуле и находится на лечении или в отпуске для лечения, то будет получать до 100 тысяч гривен и денежное обеспечение ежемесячно.
То есть, в этот период за бойцом сохраняется денежное обеспечение в размере по последней занимаемой должности, а также дополнительное вознаграждение независимо от того, где находится подразделение.
Размер доплаты за ранения зависит от количества дней выполнения боевых (специальных) задач, количества дней лечения на стационаре и пребывания в отпуске после тяжелого ранения.
Если ранение было тяжелым, то за каждый день размер дополнительной выплаты будет минимум 3 225,8 гривны, а за полный месяц – 100 тысяч гривен.
В случае легкого ранения за каждый день пребывания на лечении военному будет осуществляться минимум 3 225,80 гривны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где военным планируют осуществить до 45 тысяч гривен из-за ранений.